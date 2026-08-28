Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam coğrafyasında ittifaklar güçlenmeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Haliç Kongre Merkezi'nde Mevlid-i Nebi Haftası Programı'nda konuma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılar vardı. İsrail hükümetinin savaş bağımlısı olduğunu söyleyen Erdoğan, “İsrail'in savaş bağımlısı mevcut hükümeti, komşularından başlayarak tüm bölgemizi istikrarsızlığa sürüklemek için her türlü tahriki deniyor. Soykırım şebekesinin çocuk mezarlığına çevirdiği Gazze'de uçurtmalar bile tehdit olarak görülüp engelleniyor” dedi.



Konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam dünyasına birlik çağrısında bulunarak, “Müslümanlar olarak, biz güçlü olmak, hak ve hukukumuzu birlikte savunmak, bölgemizde barışı ve güvenliği birlikte inşa etmek mecburiyetindeyiz” dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:



"Bu manevi iklimde sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum, milletimizin ve İslam aleminin Mevlid-i Nebi haftasını canı gönülden tebrik ediyorum. Gözü, gönlü, kulağı burada olan tüm kardeşlerime selam gönderiyorum. Mevlid-i Nebi haftası kutlu olsun. Alemlere rahmet, insanlığı hidayet, güzel ahlakın en güzel timsali olarak gönderilen Peygamber Efendimize salad ve selam olsun.

Peygamberimiz insanlığı aydınlattı. Peygamber aşkı en kıymetli değerdir.

Peygamber sevgisi, müminlerin gönlünde nesillerden nesillere aktarılan en kıymetli miras olmuştur. Ecdadımız asırlar boyunca din-i mübin-i İslam'ın sancaktarı olmuş, Efendimiz'e duyduğu aşk ve muhabbeti tertemiz bir imanla korumuştur. Ediplerin Naat-ı şerifleri milletimizin efendimize sevgisinin tezahürüdür.

Müslümanlar olarak hem iş hem de aile hayatımızda bu ahlakı kendimize rehber edinmek zorundayız. Ahlakı hayatımızın merkezine almak zorundayız. Gençlerimizi Peygamber Efendimizin ahlakıyla tanıştırmamız hayati mesele.

“SONUNDA İYİLERİN GALİP GELECEĞİ BİR DÖNEMDEYİZ”

Aktörler ve senaryolar değişse de iyiyle kötünün mücadele ettiği ve sonunda inşallah iyilerin galip geleceği tarihi bir dönemi yaşıyoruz. Sonunda iyilerin galip geleceği bir dönemdeyiz. Filistin'den Somali'ye kalbimizin attığı coğrafyalarda kriz var.

Yakın tarihte Hitler'e, Pol Pot'a ve diğer gözü dönmüş zalimlere yönelik sessizliğin bedelini, maalesef siviller ödemek zorunda kaldı. Bugün aynı hata Gazze'de ve Lübnan'da tekrarlanıyor.

“İSRAİL SAVAŞ BAĞIMLISIDIR”

Siyonizm denilen radikal, işgalci, soykırımcı ideoloji, sadece komşularının huzuruna kastetmiyor, insanı değerleri savunan herkesi hedef alıyor. İsrail savaş bağımlısıdır. İsrail'in savaş bağımlısı mevcut hükümeti, komşularından başlayarak tüm bölgemizi istikrarsızlığa sürüklemek için her türlü tahriki deniyor. Soykırım şebekesinin çocuk mezarlığına çevirdiği Gazze'de uçurtmalar bile tehdit olarak görülüp engelleniyor.

“BÖLGEMİZDE BARIŞ VE GÜVENLİĞİ BİRLİKTE İNŞA ETMEK ZORUNDAYIZ”

Müslümanlar olarak başkalarına umut bağlayamayız. Bölgemizde barış ve güvenliği birlikte inşa etmek zorundayız. Bunun için 'İttifakta hayır vardır' deyip hem İslam aleminde hem de içimizde ittifakları güçlendirmeye çalışıyoruz.

Müslümanlar olarak, biz güçlü olmak, hak ve hukukumuzu birlikte savunmak, bölgemizde barışı ve güvenliği birlikte inşa etmek mecburiyetindeyiz. Asırlar boyunca tarihe yön, cihana nizam vermiş Ümmet-i Muhammed'in bir duvarın tuğlaları gibi birbirine yeniden kenetlenmesini arzu ediyoruz. Müslümanlar olarak birbirimize inanarak omuz omuza, yürek yüreğe istikbale hep beraber yürüyelim istiyoruz. Çabamız ittifak ve ittihadın sağlanması içindir.