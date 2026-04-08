Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz

Ortadoğu'da savaşın 40. gününde ateşkes kararı geldi. İran, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İsrail 14 günlük ateşkesi kabul etti.

Ateşkes görüşmeleri 10 Nisan Cuma günü Pakistan'ın başkenti İslamabad'da başlayacak.

“ATEŞKESTEN MEMNUNUZ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ateşkes kararını “28 Şubat’tan beri bölgemizi yangın yerine çeviren savaşta dün gece ilan edilen ateşkesten memnuniyet duyuyoruz." sözleriyle değerlendirdi.

“ATEŞKESİN SAHADA TAM OLARAK UYGULANMASINI TEMENNİ EDİYORUZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"28 Şubat’tan beri bölgemizi yangın yerine çeviren savaşta dün gece ilan edilen ateşkesten memnuniyet duyuyoruz. Olası tahrik ve sabotajlara fırsat verilmeden ateşkesin sahada tam olarak uygulanmasını temenni ediyoruz. Başta dost ve kardeş Pakistan olmak üzere ateşkes ilanına giden süreçte katkısı olan tüm aktörleri canıgönülden tebrik ediyoruz. Savaş, çatışma, gerilim ve zulümlerden çok çekmiş coğrafyamızın bir an önce barışa, huzura, istikrara kavuşması samimi temennimizdir. Türkiye, bölgesinde ve dünyada barışın sesini yükseltmeye devam edecektir.”

GEÇİCİ ATEŞKESE İLİŞKİN ANKARA'DAN ART ARDA AÇIKLAMALAR

İran, ABD ve İsrail arasındaki iki haftalık geçici ateşkese ilişkin Ankara'dan art arda yapılan açıklamalarda da, tarafların ateşkese uyması gerektiğinin altı çizildi.