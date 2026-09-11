Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol oynadı
11.09.2026 11:06
AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, görüntüleri "Evet, yine kazandı." notuyla paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurmaylarıyla birlikte basketbol oynadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, basketbol sahasında görüntülendi.
AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basketbol oynadığı görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.
Görüntülerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ömer Onan yer aldı.
Varank söz konusu görüntüleri "Evet, yine kazandı!" notuyla paylaştı.