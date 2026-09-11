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Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol oynadı

11.09.2026 11:06

Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol oynadı
Sosyal Medya

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, görüntüleri "Evet, yine kazandı." notuyla paylaştı.

NTV - Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurmaylarıyla birlikte basketbol oynadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, basketbol sahasında görüntülendi.

 

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basketbol oynadığı görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.

 

Görüntülerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ömer Onan yer aldı.

 

Varank söz konusu görüntüleri "Evet, yine kazandı!" notuyla paylaştı.

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