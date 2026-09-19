Erdoğan'dan terörsüz Türkiye açıklaması: Meclisimiz sürece güven aşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"- Bizler şehitleriyle yaşayan, şuhedanın emanetini baş tacı eden, ona gözü gibi bakan bir milletiz. Her şeyden önce, şehitlerin ölmediğini onların Allah katında nimetlerin en güzeliyle risale erdiklerini müjdeleyen bir inancın müntesipleriyiz. Milletimiz, şühedanın hatırasını daima belleğinde yaşatıp, her şartta muhafaza ediyor. Böyle vefakar, yüce gönüllü bir milletin evladı olduğum için hamd ediyorum.

- Evladınızı, eşinizi, anne-babanızı ebediyete uğurladınız. Bayramlarda, düğünlerde, anneler, babalar gününde şehitlerimizin doğum günlerinde, onların hasretiyle baş başa kaldınız. Biz ne kadar çabalarsak çabalayalım, sizlerin çektiği acıları asla tam olarak idrak edemeyiz. Şehit ailelerimizin, gazilerimizin ve gazi yakınlarımızın gösterdikleri sabır ve taşıdıkları metanet takdirlerin en yükseğine layıktır.

“ŞEHİT VE GAZİLERİMİZİN KALARINI ÖDEYEMEYİZ”

- Devlet ve hükümet olarak şehitlerimizin emanetleri olan siz kardeşlerimiz için, gazilerimiz ve yakınları için ne gerekiyorsa yaptık ve yapıyoruz. Sizlerin fedakarlıklarıyla bizlerin sunduğu hizmetler kuşkusuz kıyas edilemez. Sizlerin ödediği bedellere bu dünyada hiçbir paha biçilemez.

- Bugünkü kuralara 571 kardeşimizi daha kamu kurumlarına yerleştireceğiz. Atamalarını gerçekleştireceğimiz kardeşlerimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum. İnanın bu hizmetleri özetlerken bile büyük bir mahçubiyet duyuyorum. Bizler zaten bu makamlarda sizlere hizmet etmek, sorunlarını gidermek için bulunuyoruz. Ne yaparsak yapalım, şehit ve gazilerimizin haklarını asla tam manasıyla ödeyemeyeceğimizi biliyoruz.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DE ÖNEMLİ MESAFELER KATETTİK"

- Ocaklarımıza yarım asırdır kor ateşler düşüren terör müsibetini ortadan kaldırmak için başlattığımız terörsüz Türkiye sürecini bir devlet projesi olarak tam da bu yüzden yürütüyoruz. Geride bıraktığımız iki yılda tüm tahriklere rağmen önemli mesafeler katettik. Son altı ayda komşumuz İran ve Körfez bölgesi başta olmak üzere çevremizde meydana gelen savaş ve krizlerin sağduyu ile yönetilmesinde terörsüz Türkiye sürecimizin çok stratejik katkıları oldu. Kardeşi kardeşe kırdırma planları, ülkemizin gayretleri sayesinde boşa düştü.

- Kısa süre önce komşumuz Suriye'den de umut verici haberler aldık. Orada da terör meselesinin kardeş kanı dökülmeden çözülmekte olduğunu görüyoruz. Suriyeli kardeşlerimize her türlü desteği veriyoruz.

"MECLİSİMİZ SÜRECE BÜYÜK BİR GÜVEN AŞILADI"

- Gazi Meclisimizde 467 oy gibi tarihi bir mutabakatla kabul edip yasalaşan kanunla kritik bir eşiği daha aşmış olduk. Meclisimiz, Türk siyasetinde daha önce hiç görülmemiş bir uzlaşı örneği sergileyerek sürece büyük bir güven aşıladı. İnşallah son düzlüğü de geçecek, ülkemizle birlikte bölgemizin tamamını huzur ve istikrara kavuşturacağız. Terörün bir daha asla zemin bulamaması için gereken her türlü adımı kararlılıkla atacağız.

"SÜREÇTEN KİMLERİN RAHATSIZ OLDUKLARINI GÖRÜYORSUNUZ"

- Siyonist katliam şebekesi başta olmak üzere hangi odakların bu süreçten rahatsız olduklarını sizler görüyorsunuz. Bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz. Aynı şekilde yaklaşık 50 yıldır terör endüstrisinden beslenen memleket düşmanlarının da hortumlarını tek tek keseceğiz.