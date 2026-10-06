Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistinli Hind Rajab'ın ailesini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Gazze'de İsrail 'in saldırısı sonucu bir araçta mahsur kalarak hayatını kaybeden 6 yaşındaki Filistinli Hind Rajab'ın ailesini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yer aldı.

Hind Rajab, 29 Ocak 2024’te Gazze kentinin Tel el-Hava bölgesinden ailesiyle birlikte araçla ayrılmaya çalışırken ateş altında kaldı. Araçtaki yakınlarının öldürülmesinin ardından hayatta kalan Hind, Filistin Kızılayı ile telefon bağlantısı kurarak yardım istedi.

Hind’i kurtarmak üzere gönderilen ve güzergahı İsrail güçleriyle koordine edilen ambulansta bulunan sağlık görevlileri Yusuf Zeyno ve Ahmed el-Madhun da hayatını kaybetti. Hind ve yakınlarının cenazelerine, bölgeye erişimin mümkün hale gelmesinin ardından 12 gün sonra ulaşıldı; ambulans da yakınlarda tahrip edilmiş halde bulundu.

Birleşmiş Milletler Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu daha sonra yaptığı incelemede, İsrail ordusunun 162. Tümeni'nin bölgede faaliyet gösterdiğini ve ailenin yanı sıra iki sağlık görevlisinin ölümünden sorumlu olduğuna ilişkin makul gerekçeler bulunduğu sonucuna vardı. BM uzmanları da Hind Rajab, ailesi ve sağlık görevlilerinin öldürülmesinin savaş suçu teşkil edebileceğini bildirdi.