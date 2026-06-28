Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki soykırımın hesabı sorulacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan , Sakarya’nın Sapanca ilçesinde düzenlenen partisinin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış programına katıldı.

Kampının sonunda konuşan Erdoğan, İsrail'e sert eleştiriler yönelterek "Gazze'deki soykırımın hesabı sorulacak" dedi. Cumhurbaşkanı'nın buradaki konuşmasından öne çıkanlar:

“Türk siyasetini pek çok yenilikle tanıştırdık. AK Parti Türkiye 'yi dönüştürdü. Siyasete yeni soluk kazandırdık. Millet bizi hesaba çekmeden biz kendimizi hesaba çektik. Türkiye'nin bütün renklerini partimizin çatısı altında buluşturma vasfımız var. AK Parti'nin bir Türkiye kitabı olması vardır. 25 yıldır bu ilkelerden taviz etmedik. 25 yıldır kendimizi yenilemekten vazgeçmedik.

“GELEN İSTEKLERİ, ELEŞTİRİLERİ TEK TEK NOT ETTİK”

İstişare mekanizmasını 2 gün boyunca tüm unsurları ile çalıştırmaya gayret ettik, partimizin temel politikaları ve vizyonu doğrultusunda genel toplantılar gerçekleştirdik. Hedeflerimizi ayrıntılı şekilde değerlendirdik. Güvenlik, kalkınma, ekonomi ve toplum gibi çeşitli başlıklarda yapılan ortak akıl toplantılarında, bakanlarımız katılımcılarla mevcut çalışmalarını paylaştılar, sahadan gelen istekleri, eleştirileri tek tek not ettik.

“BİZ BU YOLA ÇIKAR DEĞİL KADER BİRLİĞİ YAPARAK ÇIKTIK”

Biz bu yola revan olurken neye talip olduğumuzu bilerek çıktık. Çıkar birliği değil kader birliği yaparak bu yola çıktık. Bir engeli aştığımızda önümüzde yeni hedefler belirdi. Önümüze çekilen setleri devirerek, karşımıza çıkarılan bariyerleri tek tek yıkarak bugünlere geldik.

“MİLLETİN EMANETİNE GÖLGE DÜŞÜRMEDİK”

Bu millet bize yüreğini, kalbini, gönlünü vermiş hepsinden önemlisi bu kadroya özlemlerini, hayallerini emanet etmiştir. O emanete bugüne kadar gölge düşürmedik. Çeyrek asırda büyük başarı hikayesine imza attık.

Sizlerle kol kola, yürek yüreğe daha nice seneler yürümeye devam edeceğiz.

“DIŞ POLİTİKADA TÜRKİYE'Yİ DÜNYAYA AÇTIK"

İsrail'in devlet terörünün karşısında Filistinli kardeşlerimize destek verdik. İç siyasette Ankara'yı Türkiye'ye açtığımız gibi dış politikada da Türkiye'yi dünyaya açtık. Nasıl Türkiye Türkiye'den daha büyükse, AK Parti de mensuplarından çok daha büyük bir harekettir. AK kadrolar olarak hepimiz 86 milyonun umuduyuz. Türk nerede bekleniyorsa orada olmaya gayret ettik. Bu hareket aynı zamanda ümmetinde umudu.

“GAZZE'NİN HESABI SORULACAK”

“Gazze'nin hesabı muhakkak sorulacak, bunu ihmal edemeyiz. Bu soykırımın hesabını Allah izin verirse bu kadro soracak. Kardeşlerim samimiyetle söylüyorum, yükünüz çok ağır. Gazze'nin Şam'ın umudu sizlersiniz. Yorulan varsa kenara gelsin. Kenara gelmeyen meydana gelsin. Bizim hareketimiz muhabbet üzerine kurulu."