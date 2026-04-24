Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da ateşkes kalıcı olmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Yatırım İçin Güçlü Merkez" programında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"İsrail gibi savaşın fitilini tekrar ateşlemeye çalışan odaklara rağmen bölgedeki gelişmeleri ihtiyatlı bir şekilde takip ediyoruz.

İran 'da ateşkes kalıcı olmalı. Çatışmalar dünya ekonomisini sarstı. Artık ne bölgemiz ne de dünya eskiye dönebilir. Böylesine büyük bir sarsıntının sebep olduğu kırılmaların yansımaları zaman geçtikçe daha net görülecektir.

Türkiye , son yılların en büyük güvenlik krizini başarıyla yürüterek bölgesinin istikrar adası olduğunu bir kez daha teyit ve tescil etmiştir. Türkiye dünyanın yeni kutup başlarından olmaya en büyük namzettir. Ülkemiz enerji koridorlarının en önemli noktasıdır.

Ülkemizi yeni döneme hazırlayacak stratejileri şimdiden kuruyor, en küçük bir boşluk bırakmıyoruz. Rekabet gücümü artıracak adımlar atıyoruz.

Yatırım ortamını güçlendiriyoruz. Vergi avantajı genişletilecek, yatırım desteklenecek. Yatırım süreçlerinin sadeleştirildiği yatırım dostu bir yapı kuruyoruz. Tüm işlemler tek merkezden takip edilebilecek.

Yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat parolasıyla pazarlarımızı ve ürünlerimizi çeşitlendiriyoruz.

Ülkemize döviz kazandırıcı teşviklere yenilerini ekleyeceğiz.

Dijital şirket uygulamasıyla şirket kurulum sürecini hızlı bir hale getiriyoruz.

Kürsel ekononomideki fırtınaların esintilerinin bize gelmesini normal karşılamak gerekir. Bugün sözünü çekinmeden söyleyen kendi milli politikalarını uygulayan kuvvetli bir Türkiye var"