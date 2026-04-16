Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail barışın önünde büyük engel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Dolmabahçe Sarayı'nda 152. Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Genel Kurulu onuruna verilecek akşam yemeğine iştirak etti. Erdoğan, burada bir konuşma gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



"Parlamentolar arası birlik, tam 137 yıldır çok önemli bir işlevi yerine getiriyor. 80 yıl önce galipler eliyle tesis edilen uluslararası sistem büyük meşruiyet kriziyle yüz yüzedir. uluslararası hukukun bağlayıcılığı etkisini kaybetti.

Sağduyunun askıya alındığı, diplomasinin yerini füzelerin aldığı ortamda kimse güvende değil. Dış politikacımızın önceliği ne olursa olsun ihtilaflara barışçıl yollarla çözüm bulmaktır.

İsrail barışın önünde büyük engel. Dünyanın odağı İran'a kaymışken Filistin ve Lübnan'da binlerce kişi İsrail saldırılarında hayatını kaybetti. Lübnan'da 1 milyon insan göçe zorlandı. Gazze'ye yardım girmiyor.

Bölge ülkelerinin an aktör olmadığı hiçbir denklem barış arayışına cevap veremez. Filistin'de iki devletli çözümün bir an evvel hayata geçirilmesi için tüm parlamentoları sesini yükseltmeye davet ediyorum.

Kıbrıs meselesine adil ve kalıcı bir çözüme varılmasının zamanı çoktan gelmiştir. Hukuksuz izolasyonun sona ermesi çağrısında bulunuyorum.

Eşit ortaklık anlayışıyla şekillenen Afrika politikamız, dost ve kardeş Afrika ülkelerinin teveccühüyle her geçen gün daha da güçleniyor. Afrika'nın daha parlak bir geleceğe kavuşması için her türlü desteği vermeye hazırız. Sudan'daki istikrarsızlığın sonlandırılması için her türlü diplomatik çabayı destekliyoruz."