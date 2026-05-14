Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da. "Coğrafyamızda yeni köprüler kurmak için çalışıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları ise şöyle:

"Enerji, sağlık , madencilik, kültür, eğitim , teknoloji ve savunma sanayii gibi alanlarda iş birliğimizi etraflıca değerlendirdik. İş çevremizi Kazakistan 'daki yatırımlarını artırmaları ve ortaklığımızı pekiştirecek bağlar kurma yönünde teşvik etmeye devam ediyoruz.

ASKERİ VE SAVUNMA SANAYİSİNDE İŞ BİRLİKLERİ

Ticaret ve yatırım ilişkilerimizi çarpan etkisiyle büyüten askeri ve savunma sanayii iş birliğimizi daha ileriye taşıyacak projeleri de bugün görüştük. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun.

Enerjide kaynak çeşitliliği konusunda son yıllarda attığımız adımlarımızda Kazakistan özel bir yere sahip. Dünyanın önde gelen ham petrol ihracatçılarından olan Kazakistan'dan daha fazla miktarda petrolü ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırmayı arzu ediyoruz.

“ORTA KORİDORUN EHEMMİYETİ ANLAŞILIYOR”

İpek Yolu'nun günümüzdeki karşılığı olan Hazar geçişli Doğu Batı orta koridorunun ehemmiyeti de her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. Biz Kazakistan ve diğer ortaklarımıza birlikte bu koridoru sadece mal sevkiyatı için değil enerji kaynaklarının Batı'ya taşınması için de teşvik etmeyi devam edeceğiz.

Doğu Akdeniz'den Orta Asya'nın derinliklerine uzanan coğrafyamızda dilde fikirde işte birlik şiarıyla yeni köprüler inşa etmek kararlılığındayız. Türk dünyasının ortak kültürel hazinelerini, büyük şahsiyetlerin fikirlerini, eserlerini ve manevi miraslarını gelecek nesillere aktarmayı müşterek sorumluluğumuz olarak görüyoruz.

KAZAKİSTAN'DA İKİ YENİ OKUL

Sayın Tokayev'in destekleriyle Türkiye Maarif Vakfı'nın Astana ve Almatı'da birer okul açması için çalışmalara başlandı. Bu memnuniyet verici adımdan dolayı sayın Cumhurbaşkanı'na bir kez de sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum.

Kazakistan'ın Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde inşaat ettiği ilkokulun açılışını gerçekleştirmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu okulda yetişecek çocuklarımızın dostluğumuzu gelecek nesillere taşıyacağına yürekten inanıyorum.

Hoca Ahmet Yesevi Nişanı için de gönülden teşekkür ediyorum. Bu nişanı ülkelerimiz arasındaki sarsılmaz kardeşliğin güçlü bir simgesi olarak taşımaktan bahtiyar olacağım."