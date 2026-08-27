Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler, Türkiye -Kazakistan ikili ilişkilerini ve bölgesel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, 23 Ağustos'ta Kazakistan'da gerçekleşen Kurultay seçimleri nedeniyle Tokayev'e tebriklerini iletirken, seçimlere katılım oranının yüksekliğinin yürütülen reformlara kamuoyu desteğinin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Erdoğan, ilerleyen süreçte Türkiye-Kazakistan ikili ilişkilerini geliştirmek için gayret göstermeyi sürdüreceklerini ifade etti.

KONGO CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ



Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Félix Tshisekedi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki yatırım, ticaret, savunma sanayii ve güvenlik başta olmak üzere birçok alandaki iş birliklerinin artırılması için adımlar atmaya devam edeceğimizi belirtti.

Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin doğusundaki güvenlik durumunun kalıcı barışla çözümü için başlatılan süreçleri Türkiye'nin desteklediğini, mevcut anlaşmaların uygulanmasına yönelik yapıcı bir zemin oluşması için gerekli katkılarda bulunulabileceğini ifade etti.

RUAN CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame'yle de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye-Ruanda ikili ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı.

Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımlarda müspet ilerlemeler kaydedildiğini, savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda birlikte çalışılmaya devam edileceğini belirtti.

Erdoğan, Ruanda ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasındaki gerilimin azaltılması için ortaya konan gayretlerin takdirle karşılandığını, iki ülke arasındaki yapıcı tutumun devam etmesinin sevindirici olduğunu, Türkiye’nin sürece destek verdiğini ifade etti.