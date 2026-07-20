Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız
20.07.2026 12:54
Son Güncelleme: 20.07.2026 12:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını mücadelesinde yalnız bırakmayacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Erdoğan mesajında harekata katılan şehitleri andı, gazilere şükranlarını iletti.
Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutlayan Erdoğan, önemli bir de mesaj verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ana vatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız." dedi.