Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Selam ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Selam'ı Vahdettin Köşkü'nde resmi törenle karşıladı. Erdoğan, karşılama sonrası köşkün penceresinin önünde muhabbet ettiği Selam'a İstanbul'un bazı tarihi yapılarını gösterdi.

Erdoğan ve Selam daha sonra ikili görüşmeye geçti. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

Emine Erdoğan, Lübnan Başbakanı'nın eşi Sahar Selam ile görüştü.

EMİNE ERDOĞAN, LÜBNAN BAŞBAKANI'NIN EŞİ İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ise Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ın eşi Sahar Selam ile bir araya geldi.

Emine Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Lübnan Başbakanı'nın eşi Sahar Selam'ı İstanbul'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Emine Erdoğan paylaşımında, "Lübnan Başbakanı'nın değerli eşi Sahar Salam Hanımefendi'yi İstanbul'da ağırlamaktan memnuniyet duydum. Nazik ziyaretleri dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyor, ülkelerimiz arasındaki dostluğun daim olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı. Paylaşımda, Emine Erdoğan ile Sahar Selam'ın birlikte çektirdiği fotoğrafa da yer verildi.