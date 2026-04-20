Cumhurbaşkanı Erdoğan: Okulların güvenliği en büyük önceliğimiz

Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Saat 15.10'da başlayan Beştepe'deki toplantı yaklaşık 4 saat sürdü. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.



Erdoğan'ın konuşmasının gündeminde sadece Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gerçekleşen okul saldırıları vardı. Hayatını kaybedenlere rahmet, ailelere sabır dileyen Erdoğan, okulların güvenliğinin en büyük öncelikleri olduğuna ifade ederek, bu tarz saldırılarda faillerin amacının toplumu terörize etmek olduğuna dikkat çekti. Vatandaşları gerilim tuzağına düşmemeleri konusunda uyardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan yeni kararları da açıkladı.

Buna göre güvenlik için okul kolluk işbirliği artırılacak. Okul veli iletişimi güçlendirilecek. Silah sahipliği sınırlandırılacak. Dijital bağımlıkla mücadeleye yönelik adımlar atılacak. Sosyal medyaya kimlik doğrulama şartı getirilecek. Ekranlarda şiddeti özendiren yapımlarla ilgili çalışmalar yapılacak.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



"Kabinede okul saldırılarını ele aldık. Millet olarak ailelerin hüznünü paylaşıyoruz. Yüreklerdeki yangının sönmeyeceğini biliyoruz. Hayatını kaybedenlere rahmet, ailelere sabır diliyorum. Kahramanmaraş'taki menfur olaydaki yaralılardan 15'i taburcu edildi. Tüm yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.



Saldırılar, hiçbir ihtimal dışlanmadan tüm yönleriyle araştırılıyor. Her iki saldırganın dijital ayak izleri kısa sürede tespit edildi. Çok önemli sonuçlara ulaşıldı.

“FAİLLER TOPLUMU TERÖRİZE ETMEK İSTİYOR”

Dijitalleşme ve küreselleşmenin neden olduğu sıkıntıların gençlerimizi etkisi altına aldığı görülüyor. Milletçe yabancısı olduğumuz bir durumla karşı karşıyayız. Dünyadaki benzer saldırılara bakıldığında bu saldırıların amacı infial oluşturmaktır. Failler toplumu terörize etmek istiyor.

Ana muhalefetin aklına ilk Ramazan etkinliklerini eleştirmek geldi. Böyle bir acı üzerinden milleti tahrik etmek sorumsuzluktur. Kimsenin öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi tedirgin etmeye hakkı yoktur. Halkımız gerilim tuzağına düşmesin.



Okulların güvenliği önceliklerimizin en başındadır. Bunda en küçük bir taviz söz konusu değildir. Okul-kolluk işbirliğinin artırılması, yeni çalışma modellerinin geliştirilmesi yine bu süreçte atacağımız adımlardan biri olacaktır.

“BAZI SOSYAL MEDYALAR KANALİZASYONA DÖNÜŞTÜ”



Dünya artık eski dünya değil. Aileler, çocukların dijital arkadaşlarıyla ilişkisinden haberdar değil. Bazı sosyal medya platformlarının adeta kanalizasyona dönüştüğü bir dönemi yaşıyoruz. İnternetin karanlık dehlizlerinde görünür görünmez varlığımızı yapay zekadan da istifade ederek daha da güçlendireceğiz.

Eğitim, sosyalleşme, ailede başlar ve birey toplumu ailede öğrenir. Aile içi iletişimin zayıflaması çocukları tehditlere karşı kırılgan hale getiriyor. Okul ve veli arasındaki iletişimi güçlendirmek için veli randevu sistemini daha etkin hale getireceğiz. Dijital bağımlılıkla mücadelede velilerimize yönelik destek ve danışma hattını devreye alacağız.

“EKRANLAR ŞİDDET VE YOZLAŞMANIN ÜZERİNE GİDİLECEK”

Suç ve şiddet temalı yapımlarda faillerin güçlü, etkileyici, cezadan muaf hatta saygın biri olarak gösterilmesi gençlerimizin gerçeklikle bağını zedeliyor. Aileyi merkez alan iyiliği, merhameti teşvik eden yapımlara ekranlarda daha fazla yer verilmesi gerekiyor. RTÜK başta olmak üzere ilgili kurumlarımızla özellikle ekranda şiddet ve yozlaşma meselesinin üzerine gitmekte kararlıyız. Şiddeti özendiren, çarpık ilişkileri meşrulaştıran yapımlardan ziyade aileyi merkeze alan, iyiliği teşvik eden yapımlara daha fazla yer verilmeli.



Haber bültenlerinde failin suç yönteminin ayrıntılı verilmesi, saldırı görüntülerinin tekrar tekrar servis edilmesi çocuklarımızda taklit riskini büyütüyor.

Sosyal ağ platformlarında kimlik doğrulama ve bilgi paylaşma yükümlüğü getirilecek.

“SİLAH SAHİPLİĞİ SINIRLANDIRILACAK”



Dikkat ve özen yükümlülüğünü yerine getirmeyen ateşli silah sahiplerine, silahın çocuk tarafından ele geçirilmesi halinde verilecek cezayı artıracağız. Silah sahipliğinin sınırlandırılması konusunda ilave hukuki düzenlemeleri devreye alacağız. Bu alanlarda kapsamlı bir politika belgesini ve eylem planını hayata geçireceğiz.

Yüreği yaralı annelerimiz için bu ülkenin gözleri ışıl ışıl, umutla parlayan çocukları için inşallah bu sorunu büyümeden hal yoluna koyacağız."