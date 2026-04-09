Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın diplomasi trafiği devam ediyor.

Dün ABD Başkanı Donald Trump ile görüşen Erdoğan, bugün de İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler, ateşkesi ve bölgedeki güvenlik durumunu ele aldı. Erdoğan görüşmede, ateşkese giden süreçte Türkiye’nin ilgili ülkelerle birlikte yoğun çaba sarf ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki günlerde başlayacak müzakerelerden kalıcı barış ve istikrar için azami derecede istifade edilmesi gerektiğini, süreci baltalamak isteyenlere fırsat verilmemesinin önem arz ettiğini, ülkemizin yeni süreçte de dost ülkelerle birlikte her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu vurguladı.

Kardeş İran halkının kayıpları için taziye ve üzüntülerini yineleyen Erdoğan, Türkiye’nin hedefinin, bölgemizde yeni bir sağduyu ve diyalog ikliminin tesisi olduğunu belirtti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün ABD Başkanı Donald Trump'la da telefonda görüştü. Görüşmede ateşkesten duyduğu memnuniyeti dile getiren, bu ateşkesin kalıcı bir barış anlaşması için çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Erdoğan, daha sonra Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yle de görüşmüştü.