Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler, Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin İran’a yönelik saldırıları onaylamadığını, İran’ın bölge ülkelerine mukabelesini de tasvip etmediğimizi, savaşın daha fazla kontrolden çıkmaması için tüm taraflarla barış ve istikrar odaklı temasların sürdüğünü ifade etti.

Erdoğan, Netanyahu Hükümeti’nin bölge genelindeki saldırgan politikalarının önünün alınması gerektiğini, İsrail’in Kudüs’ün statüsünün aşındırılmasına yönelik adımlarına müsaade edilemeyeceğini belirtti.

Suriye’deki son durumu yakından takip ettiğini belirten Erdoğan, Suriye’de istikrarı güçlendirecek her adımın Türkiye ve Rusya’nın ortak menfaatine olduğunu, buradaki kazanımların riske atılmamasının önemini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşının barışla neticelenmesi için Türkiye’nin arayışlarının sekteye uğratılmamasının önemli olduğunu, Türkiye’nin tüm taraflara gerilimi tırmandıracak adımlardan uzak durmalarını tavsiye ettiğini, Karadeniz’deki sivil gemilere saldırıların istikrar ortamına zarar verdiğini, İran savaşının Rusya-Ukrayna krizinde yeni çatışma alanları oluşturmaması gerektiğini belirtti.



KREMLİN'DEN AÇIKLAMA: PUTİN, ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Kremlin Sarayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Görüşmede iki liderin bölgesel ve küresel krizleri ele aldığı aktarıldı. Açıklamada, liderlerin Orta Doğu'daki gerilimi masaya yatırdığı vurgulanarak, "Basra Körfezi'nde askeri ve siyasi gerilimin tırmanmaya devam etmesi üzerine kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunuldu. Buradaki yoğun çatışmaların sadece bölgesel değil, küresel ölçekte enerji, ticaret, lojistik ve diğer sektörler için ağır sonuçlar doğurduğu kaydedildi. Liderler, bir an önce ateşkes sağlanması ve tüm bölge devletlerinin meşru çıkarlarını gözeten uzlaşmacı barış anlaşmaları için çalışılması konusunda hemfikir olduklarını belirttiler" denildi.

“KARADENİZ'DE GÜVENLİĞİN SAĞLANMASINA YÖNELİK EŞ GÜDÜMLÜ ADIMLARIN ÖNEMİ VURGULANDI”



Açıklamanın devamında Ukrayna krizi ve Karadeniz'in güvenliği konusuna da değinildiği aktarılarak, "Putin, Ukrayna çevresindeki durumun ele alındığı kısımda müzakereleri kolaylaştırmaya yönelik kararlı tutumu nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Kiev rejiminin Rusya ve Türkiye'yi birbirine bağlayan gaz taşıma altyapısını ve Karadeniz'deki ticari gemileri hedef alma girişimlerini göz önüne alan liderler, Karadeniz ve çevresinde her yönüyle güvenliğin sağlanmasına yönelik eş güdümlü adımlar atılmasının önemini vurguladılar" ifadeleri kullanıldı.



Açıklamanın sonunda Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkilere de değinildiği vurgulanarak, "Ayrıca liderler, başta enerji sektöründeki ortak stratejik projelerin hayata geçirilmesi olmak üzere, Rusya ve Türkiye arasındaki siyasi ve ekonomik bağların güçlendirilmesine yönelik atılacak adımları görüştüler" denildi.