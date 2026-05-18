Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaşın artçıları sürüyor, enflasyon dünyada tırmanışta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleşen Kabine Toplantısı saat 18.00'da başladı. Yaklaşık 2 saat sürdü.



Toplantı sonra kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



"Tarsus'ta ölen 6 kişiye Allah'tan rahmet diliyorum. Çorlu'daki şehitlerimizin yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum.

İran savaşı yüzünden enflasyon dünyada tırmanışta. Savaşın artçı sarsıntıları sürüyor, dünyayı tsunami gibi vuran şok dalgasının boyutları tam olarak kestirilemiyor. Sona erdirilemeyen çatışmaların arkasında menfaatçilerin de etkisi var.

Muhalefet İran savaşı ve sonrası dönemde yapıcı eleştirilerde bulunmak yerine maalesef süreci siyasi çıkarları için istismar aracına dönüştürmeyi tercih etmiştir. Muhalefet demek çarpıtmak, siyasi çıkarı için ülkeyi ateşe atacak kadar gözü karartmak değildir. Yolsuzluk gündemini perdelemek amacıyla söylemlere sarılmak ucuz bir siyaset. Demokrasilerde muhalefet en az iktidar kadar mesuliyet sahibidir. Söz konusu ülke ve milletin çıkarı olduğunda sorumlu davranmak zorundadır. Başka Türkiye yok. Önce memleket ilkesiyle hareket etmek zorundayız. Kimsenin 'muhalefet ediyorum' bahanesinin arkasına saklanarak Türkiye'deki güven ortamına gölge düşürmeye hakkı yok.

Türkiye'yi savaşa çekme tuzaklarına karşı soğukkanlılığımızı muhafaza ettik. Barışçıl politikamızla gerilimin düşürülmesi için gayret gösterdik. Türkiye bölgesinin istikrar adasıdır.

Avrupalı devletler Türkiye ile daha farklı ilişkiler kurmanın yolunu arıyor. Yıllarca bizi yok sayanlar Türkiye'nin başarıları karlısında hayranlıklarını gizleyemiyor.



Bugün 10 milyar dolarlık savunma ihracatı yapan ülke haline geldik. Yarın çok daha iyi yerlere geleceğiz.

Yarım asırdır ülkemizin ayağına bağ olan terör prangasından kurtulmamızla birlikte Türkiye'nin önünde yeni bir yol açılacak. Terörle mücadeleye harcanan kaynaklar Türkiye'nin kalkınmasında kullanılacaktır.,

Türkiye'yi yeni başarılarla buluşturma mücadelemizin kesintiye uğratılmasında müsaade etmeyeceğiz.

Ateşkese rağmen İsrail'in Gazze'ye yönelik hukuk, ahlak ve insanlık dışı politikaları sürüyor. İsrail'in nasıl faşist bir yönetim tarafından yönetildiğine bir kez daha şahit olduk. Sumud filosuna saldırıyı korsanlığı ve haydutluğu en sert şekilde lanetliyorum. Vatandaşlarımızın ülkeye dönüşü için çalışıyoruz"

