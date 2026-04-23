Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siz çocuklara bırakacağımız en büyük miras cumhuriyet ve demokrasidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , TRT'nin 23 Nisan Çocuk Şenliği Programı'nda konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Bütün dünya çocuklarının bayramlarını kutluyorum. Ülkemizdeki, gönül coğrafyasındaki ve dünyanın tamamındaki çocukları mutluluk dolu barış dolu bir hayat temenni ediyorum. Savaş ve çatışmaların yükünü minik omuzlarında taşımak zorunda kalan Filistinli ve Lübnanlı çocuklara sevgilerimi gönderiyorum.

23 Nisan çocuklara armağan olan tek bayram. Aramızda 27 ülkeden 490 misafir çocuk bulunuyor.

23 Nisan'ın bizim için bir başka anlamı, milli egemenlik bayramı olmasıdır. Gazi Meclis'imizin kuruluş gününün Çocuk Bayramı olarak kutlanmasının çok özel anlamları bulunuyor. Siz çocuklara bırakacağımız en kıymetli miraslardan biri cumhuriyet ve demokrasi olacaktır. Her birinizin bu mirasa en güzel şekilde sahip çıkacağınıza inanıyoruz.

Tüm çabalara rağmen maalesef bölgemizde savaşlar devam ediyor, bu savaşlarda masum çocuklar ölüyor. Bütün bu acıları kalbimizde tüm ağırlığıyla hissediyoruz. Acıları dindirmek, çatışmaları durdurmak için çaba sarf ediyoruz. Amacımız tüm çocukların huzur içinde yaşamasıdır.

Savaşın, çatışmanın, kavganın, yokluk ve yoksulluğun olmadığı bir ülkede ve dünyada yaşamak sizlerin en doğal hakkıdır.

Kötülere ve kötülüklere rağmen dünyayı sizler güzelleştireceksiniz. Sizler bizim birer gönül ve kültür elçilerimizsiniz. Her zorlukla beraber bir kolaylığın, her karanlığın sonunda bir aydınlığın, her çabanın sonunda bir başarının olduğunu aklınızdan çıkarmayın.

Dijital dünyanın tehlikelerine karşı çok dikkatli olmanızı istiyorum, sanal dünyada eğlenceli vakit önemli ama bu sizi sokakta oynamaktan, spordan alıkoymasın.