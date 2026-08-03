Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye -Suudi Arabistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan, Türkiye olarak, Suudi Arabistan’a yönelik saldırılardan üzüntü duyduklarını, kalıcı barışın tesisi ile bölgede huzur ve istikrarın hakim olması için çalışıldığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze Barış Planı’nın ikinci safhasına dair yol haritasına harfiyen uymasının Plan'ın başarısı için şart olduğunu, Türkiye olarak gelişmeleri çok yakından takip ettiklerini belirtti.