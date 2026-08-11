Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş arasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşme gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kurtulmuş'un, Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenlemeyi ele aldıkları belirtiliyor.



Görüşmede ayrıca süreç kapsamında bundan sonra atılacak adımların da değerlendirildiği öğrenildi.