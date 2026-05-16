Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörle mücadeleye harcanan kaynaklar eğitime, üretime harcansın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Kocaeli 'de AK Parti Gençlik Kollarının düzenlediği 'Bir Gençlik Şöleni Programı'nda konuştu.

Konuşmasına Erdoğan Terörsüz Türkiye sürecine yönelik mesajlar vererek başladı. Süreci gençler için hayata geçirdiklerini ifade eden Erdoğan, “Terörle mücadele için harcanan kaynaklar artık eğitime, bilime, üretime, istihdama, ulaştırmaya, teknolojiye harcansın istiyoruz” diye konuştu.



Erdoğan, dünyadaki krizlere rağmen her alanda yıldızı yükselen bir Türkiye'nin olduğunu söyledi. “Türkiye huzurun adresidir” diyen Erdoğan, “Bütün bunların arkasında sizin emeğiniz, alın teriniz var" ifadelerinni kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Türkiye Yüzyılını gençlerle inşa ediyoruz. Terörsüz Türkiye vizyonumuzu gençlerimiz için hayata geçiriyoruz. Türkiye için gece gündüz çalışıyoruz. Bu ülkede artık annelerin yüreğine kor ateşler düşmesin diyoruz.

Terörsüz Türkiye hedefimizin menzilinde sizlerin huzuru ve esenliği var. Terörle mücadele için harcanan kaynaklar artık eğitime, bilime, üretime, istihdama, ulaştırmaya, teknolojiye harcansın istiyoruz.



Terörün tamamen devre dışı kaldığı yeni dönemde gençliğin eyvahı olmadığı gibi kimseye eyvallahı da olmayacak.

Terörsüz bölge vizyonumuzu yine sizin için, sizlerin güvenli geleceği için hayata geçirmek istiyoruz. Gençlerin umutlarını karatmaya çalışanlara rağmen biz size güveniyoruz. Ülkemizi geleceğe taşıyacak olan gençlerimizdir.

Hangi görüşten, hayat tarzından, inançtan, bölgeden, kökenden olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'nin her bir genci bizim için aynı değerdedir, aynı önemdedir.

Bugün her alanda yıldızı yükselen, sahada güçlü hissedilen bir Türkiye var. Dünyada krizler yaşanırken dimdik duran bir Türkiye var. Türkiye huzurun adresidir. Bölgesinde bir istikrar adasıdır. Bütün bunların arkasında sizin emeğiniz, alın teriz var."