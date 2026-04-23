Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye sürecinde tıkanma yok, olumlu ilerliyor
23.04.2026 19:01
Son Güncelleme: 23.04.2026 19:39
TBMM'nin açılış yıldönümü resepsiyonuna katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecinin olumlu bir şekilde devam ettiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona katıldı.
Resepsiyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın mensupları tarafından sorulan soruları yanıtladı. Erdoğan, “Özgür Özel ile görüşecek misiniz? sorusuna, ”Tabi görüşeceğiz neden görüşmeyelim" yanıtını verdi.
ERDOĞAN: SÜREÇTE TIKANMA YOK
Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecinin olumlu bir şekilde devam ettiğini söyledi. “Gayet hızlı devam ediyor, tıkanma yok” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan resepsiyonda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Daha sonra DEM Partili milletvekilleri ile sohbet etti.
BAKIRHAN: SÜREÇTEN UMUTLUYUZ
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili “Süreç devam ediyor. Önerilerimizi sunacağız. Süreçten umutluyuz.” dedi Gazetecilerin “Süreç tıkandı mı?” sorusuna, "Biz öyle bir değerlendirme" yapmadık" dedi.
BAKAN ÇİFTÇİ: APP PLAKALARLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, gazetecilerin sorusu üzerine trafik kanununda yeni bir revize çalışması olmadığını söyledi.
Çiftçi, “Sadece APP plakalarla ilgili ve ses sistemleri, multimedya ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Onunla ilgili yönetmelik çalışmasını da muhtemelen bu ayın sonunda veya Mayıs'ın ilk haftasında çıkarmayı planlıyoruz” dedi.