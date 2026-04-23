Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye sürecinde tıkanma yok, olumlu ilerliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona katıldı.

Resepsiyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın mensupları tarafından sorulan soruları yanıtladı. Erdoğan, “Özgür Özel ile görüşecek misiniz? sorusuna, ”Tabi görüşeceğiz neden görüşmeyelim" yanıtını verdi.

Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecinin olumlu bir şekilde devam ettiğini söyledi. “Gayet hızlı devam ediyor, tıkanma yok” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan resepsiyonda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Daha sonra DEM Partili milletvekilleri ile sohbet etti.