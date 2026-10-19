Cumhurbaşkanı Erdoğan, TESK Genel Başkanı Yiğiner'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner'i kabul etti.

Mehmet Yiğiner, 30 Eylül'de Ankara'da düzenlenen TESK 22. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilmişti.

Genel kurulda, 2007 yılından bu yana başkanlık görevini yürüten Bendevi Palandöken'in yönetim ve denetim kurulu raporları oy çokluğuyla ibra edilmemişti.

Palandöken, seçim sürecinin adil ve eşit şartlarda yürütülmediğini savunarak liste çıkarmayacağını açıklamıştı.

Seçime tek aday olarak giren Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, 560 oy alarak TESK Genel Başkanı olmuştu.

Yiğiner, 2005 yılından itibaren Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı, 2024 yılından itibaren ise Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel Başkanlığı görevlerini yürüttü.