Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası adalet sistemi ağır yaralı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , İstanbul'da gerçekleşen Uluslararası Adalet Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, uluslararası adalet sisteminin ağır yaralı olduğunu söyledi.

Adaletin devletlerin üzerine bina edildiği bir temel olduğunu anlatan Erdoğan, "Devletin en temel sorumluluğu nasıl ki adaleti tevzi etmekse, kural ve ilke temelli olduğu iddia edilen uluslararası sistemin de asli misyonu küresel barış ve güvenliği tesis etmektir." diye konuştu.

Uluslararası sistemin ağır yara aldığını ifade eden Erdoğan, Birleşmiş Milletler çatısı altında yer alan ülkelerin iradesinin, Genel Kurul'da veto hakkı olan beş ülkenin kararlarına bağlı olduğunu belirten Erdoğan, bu yapının adil olmadığını söyledi.

DÜNYA ÜLKELERİNE GAZZE TEPKİSİ

Hürmüz Boğazı'ndaki son durum ile Rusya-Ukrayna savaşından örnekler veren Erdoğan, "Lübnan'da, Yemen'de, Somali'de, Sudan'da, bölgemizin ve dünyanın pek çok yerinde neler yaşandığını hepimiz görüyoruz." diyerek, uluslararası sistemin adil bir şekilde işlemediğine vurgu yaptı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının geçen yıl alınan ateşkes kararına rağmen sürdüğünü anımsatan Erdoğan, "Gazze, kendini uluslararası hukukun üstünde gören bir soykırım şebekesi tarafından dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürüldü." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı, "İsrail, komşuları başta olmak üzere bölgenin huzur ve güvenliğini kendisi için doğrudan tehdit unsuru olarak değerlendiriyor. Bu acı manzara karşısında uluslararası toplumun gerekli tepkiyi vermediğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.