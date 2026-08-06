Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , günübirlik çalışma ziyareti için Suudi Arabistan 'a hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak, saat 07.30'da Ankara Havalimanı'ndan havalandı.

Ziyaret çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Prens Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’le bir araya gelmeleri öngörülüyor.

CUMHURBAŞKANLIĞINA CEVDET YILMAZ VEKALET EDECEK

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 Ağustos'ta Suudi Arabistan Krallığı'na ziyarette bulunması nedeniyle dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

ÜÇLÜ SAVUNMA ANLAŞMASI



Reuters ve AFP ajansları ziyaret kapsamında Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın ortak savunma anlaşması imzalanacağını iddia etti.