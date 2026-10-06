Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Ekim paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , İstanbul 'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yılını sosyal medya hesabından kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımda, "Aziz İstanbul'umuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere Milli Mücadele'mizi zafere ulaştıran tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum. Bu gurur günü vesilesiyle İstanbullu kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.