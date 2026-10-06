NTV

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Ekim paylaşımı

06.10.2026 13:14

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Ekim paylaşımı
Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

NTV - Haber Merkezi
Google'da NTV'yi tercih et

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, 6 Ekim İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılını kutladı.

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yılını sosyal medya hesabından kutladı. 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımda, "Aziz İstanbul'umuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere Milli Mücadele'mizi zafere ulaştıran tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum. Bu gurur günü vesilesiyle İstanbullu kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun
Google Play
App Store
App Gallery