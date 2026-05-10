Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ; Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, şefkatiyle ve fedakarlığıyla hayata yön veren, ailenin ve toplumun temel direği annelerin Anneler Günü'nü tebrik etti.

"Cennet annelerin ayakları altındadır" düsturunu şiar edinen büyük bir medeniyetin mensupları olarak, annelerin emeklerini ve gayretlerini her zaman baş tacı ettiklerini, onların refahı, huzuru için çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Annelerimizin, güçlü Türkiye 'nin inşasında en büyük pay sahibi olduklarını biliyoruz ve değerli annelerimizin gayretleriyle 'Türkiye Yüzyılı ' idealimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Övgü ve hürmetin en büyüğünü hak eden annelerimizin, Anneler Günü'nü kutluyor; ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi de rahmetle ve minnetle yad ediyorum."

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: VARLIKLARI HER TÜRLÜ ZORLUĞU AŞMAMIZA GÜÇ VEREN EN BÜYÜK İLHAM KAYNAĞIDIR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran da, Anneler Günü'ne ilişkin mesaj paylaştı.

Duran, sanal medya hesabından yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Hayatımıza anlam katan en kıymetli değer, bir annenin yüreğinde taşıdığı karşılıksız sevgidir. Annelerimizin emeği, fedakarlığı ve duaları; sadece bireyleri değil, toplumun geleceğini de şekillendiren en güçlü temeldir. Onların varlığı, her türlü zorluğu aşmamıza güç veren en büyük ilham kaynağıdır. Başta aziz şehitlerimizin kıymetli anneleri olmak üzere, tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyor; ahirete irtihal etmiş annelerimizi rahmetle ve duayla yad ediyorum.”