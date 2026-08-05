Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çerçeve yasa açıklaması. "Milli birliğimiz perçinlenecek"

Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasa teklifi tamamlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM ) Başkanlığı'na sunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yasanın Türkiye’yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliğini perçinlemeyi ve huzur iklimini güçlendirmeyi hedeflediğini ifade ederek bu adımın hayırlara vesile olmasını diledi.

Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:

"Kapsamlı istişareler neticesinde hazırlanan Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, aziz milletimizin çözüm iradesini yansıtan geniş bir mutabakatla bugün Gazi Meclisimizin takdirine sunuldu.

Türkiye’yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, millî birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Gerek kanun teklifinin tekemmül ettirilmesine gerekse sürecin başarıya ulaşmasına katkı veren başta Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere, siyasi parti gruplarımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum."