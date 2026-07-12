Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eski Katar emiri için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Katar 'ın eski emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin ölümüne ilişkin bir mesaj yayımladı.

Erdoğan, "Çok kıymetli dostum, Katar Devleti Baba Emîri Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim." dedi.

Başbakanlığı döneminde uluslararası alanda birlikte mesai yaptıklarını ifade eden Erdoğan, "Türkiye ve Katar Devleti arasındaki siyasi, ticari, askerî, beşerî ve kültürel ilişkilerin bugünkü seviyesine ulaşmasında büyük emeği bulunan; İslam dünyasının huzuru, bölgemizin istikrarı ve Katar halkının refahı için samimi çabalarına şahit olduğum Şeyh Hamad bin Halife El Sani'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'ye de başsağlığı dileyen Erdoğan, "Merhum Baba Emîr'in ailesine, dost ve kardeş Katar halkına ve İslam dünyasına şahsım, ailem ve milletim adına başsağlığı dileklerimi iletiyorum." dedi.