Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İspanya'ya tebrik
20.07.2026 02:34
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Kupası'nda şampiyon olan İspanya Milli Takımı'nı tebrik etti: Dost İspanya halkına ülkem ve milletim adına selamlarımı, muhabbetlerimi iletiyorum.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 FIFA Dünya Kupası final maçında Arjantin'i 1-0 yenerek şampiyonluğa uzanan İspanya Milli Takımı'nı kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan İspanya Milli Takımı'nı yürekten tebrik ediyor, dost İspanya halkına ülkem ve milletim adına selamlarımı, muhabbetlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.