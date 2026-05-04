Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleşen Kabine toplantısı sona erdi. Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında Erdoğan Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olduğunu duyurdu.

Evlilik kredisiyle ilgili alınan yeni bir kararı da duyuran Erdoğan, geri ödeme döneminde ikinci çocuğun da olması durumunda kalan taksitlerin tamamının hibe edileceğini açıkladı.

Dünyanın ve bölgemizin içinden geçtiği çatışmalı sürece rağmen Türkiye 'nin rotasından ayrılmadan hedeflerine ilerlediğinin altını çizen Erdoğan, “ Türkiye, bölgesinin en güçlü, en istikrarlı ülkesi olarak adından söz ettirmektedir” dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği'ne yönelik de mesajlar verdi. Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyacın Türkiye'nin Avrupa'ya olan ihtiyacından daha fazla olduğunu dile getiren Erdoğan, “Avrupa Birliği, Türkiye'nin yapıcı tavrının kıymetini çok iyi bilmeli. Bunu zora sokacak eylem ve söylemlerden imtina etmelidir” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



"Dün yaşanan fırtınan etkilenen illerimizdeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tarım ve İçişleri Bakanlarımız sahadaki birimlerimizle durumu takip etmekte, hasar tespit çalışmalarını yürütmektedir.



Dünyanın ve bölgemizin içinden geçtiği çatışmalı sürece rağmen Türkiye rotasından ayrılmadan hedeflerine doğru ilerliyor. Türkiye, belirsizliğin arttığı, insanlığın yön arayışının hızlandığı günümüzde bölgesinin en güçlü, en istikrarlı ülkesi olarak adından söz ettirmektedir.

Savaşın yıkıcı etkilerini en düşük seviyede tutmayı sürdürüyoruz. Bölgemizdeki savaşa rağmen ihracatımız Nisan'da güçlü bir performans sergiledi. Ocak-Nisan dönemi ihracatımız ise yaklaşık 87 milyar doları buldu.



İşsizlik oranı 0,3 azalarak yüzde 8,1'e geriledi. İstihdam oranımız ise yüzde 48,5'e yükseldi.

Enflasyonla mücadelede irademiz güçlü. Karamsarlığa kapılmadan biz doğru bildiğimiz yolda sağlam adımlarla yürüyoruz.

“ABD İÇİNDE TÜRKİYE'YE KARŞI ÖNYARGILARI AŞAMADIK”

Biz maruz kaldığımız onca çifte standarda rağmen Avrupa Birliği'ne tam üyelik çalışmalarımızı sürdürdük. Süreçte ülkemize haksızlık yapıldı. AB içinde Türkiye'ye karşı önyargıları aşamadık. Türkiye değişti, güçlendi ama AB'de değişim olmadı. Türkiye'ye yönelik stratejik şaşılık maalesef birliğin pek çok kurumunda varlığını sürdürüyor.

Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir AB'nin küresel bir aktör ve çekim merkezi olmayacağı artık anlaşılmalıdır. Avrupa Birliği, Türkiye'nin yapıcı tavrının kıymetini çok iyi bilmeli. Bunu zora sokacak eylem ve söylemlerden imtina etmelidir.

Unutulmasın ki ne Türkiye eski Türkiye'dir, ne de dünya eskisi gibi Batılı devletlerin nüfuz alanına sıkışmış haldedir. Dün olduğu gibi bugün de mesele Ankara'nın nerede durduğu değil, mesele Brüksel'in geleceğin dünyasında nerede olmak istediğidir, kendini nerede gördüğüdür. Bugün Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç, Türkiye'nin Avrupa'ya olan ihtiyacından daha fazladır. Yarın bu ihtiyaç daha da artacaktır.

Kamu çalışanlarımızın 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak olan resmi tatillerine 1,5 gün daha eklenmesini kararlaştırdık. Böylece pazartesi tam gün ve salı öğleye kadar olmak üzere bayram öncesi 1,5 günü idari izin kapsamına alarak toplamda 9 günlük bir tatil imkanı vermiş oluyoruz.

Evlilik kredisinin geri ödeme dönemi içerisinde ikinci çocuğun da olması halinde kalan taksitlerin tamamını hibe edeceğiz."