Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mekke Anlaşması mesajı. "Tüm kardeş ülkelere açık"

Türkiye , Suudi Arabistan ve Pakistan tarihi nitelikteki Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na imza attı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'dan ortak güvenlik anlaşmasına ilişkin ilk açıklama geldi.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın davetine icabetle, Mekke-i Mükerreme'ye ziyaret gerçekleştirdiğini ve ziyaretinde Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldiklerini anımsattı.

Anlaşmanın hiçbir ülkeyi hedef almadığını belirten Erdoğan, bölgenin huzurunu amaçlayan tüm kardeş ülkelerin katılımına açık olduğunu söyledi.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"Bugün Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman’ın nazik davetine icabetle Mekke-i Mükerreme’ye bir ziyaret gerçekleştirdik. Ziyaretimde aziz kardeşlerim Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’le bir araya geldik.

Bu vesileyle üç ülke olarak Ortak Savunma Anlaşması imzaladık. Kolektif caydırıcılığı temel alan bu anlaşma, güvenlik ve savunma iş birliğimizin ilerletilmesine, savunma sanayisinde ortak projeler geliştirilmesine ve terörizmle mücadeleye katkı sağlayacaktır.

BM Şartı’nın 51’inci maddesinde tanımlanan savunma hakkını da teyit eden anlaşma, hiçbir ülkeyi hedef almadığı gibi bölgemizin huzurunu, refahını ve istikrarını amaçlayan tüm kardeş ülkelerin katılımına açıktır.

Türkiye, bölgesel sahiplenme vizyonu doğrultusunda çatışma ve krizlerin uluslararası hukuka saygı temelinde, diyalog ve diplomasiyle çözüme kavuşturulmasına yönelik ilkeli tutumunu kararlılıkla sürdürecektir.

Ziyaretimizin, istişarelerimizin ve imzaladığımız anlaşmanın tüm bölgemiz için hayırlara vesile olmasını Rabb’imden niyaz ediyorum."



İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: TARİHİ BİR ADIM



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yaptığı paylaşımda, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ortak tarih ve sarsılmaz kardeşlik bağlarından alınan gücün stratejik düzeyde tahkim edilmesi, kolektif caydırıcılık ile stratejik dayanıklılığın güçlendirilmesi adına atılmış tarihi adım olduğunu vurguladı.

Anlaşmanın, üç ülkenin ortak güvenliğini ve kolektif caydırıcılık kapasitesini artıracağına, savunma sanayi işbirliği ile askeri birlikte çalışabilirliği ileri taşıyacağına, başta terör örgütleri olmak üzere ortak güvenliğimizi tehdit eden tüm unsur ve yapılara karşı mücadelede işbirliği ve eş güdümü güçlendireceğine, bölgemizde barış, huzur ve istikrarın korunmasına kritik katkılar sağlayacağına dikkati çeken Duran, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemiz, değişen ve karmaşıklaşan küresel güvenlik ortamında dost ve kardeş coğrafyalarla stratejik işbirliklerini güçlendirmeye, bölgesel ve küresel barış, güvenlik ve istikrara öncülük etmeye kararlılıkla devam etmektedir. Zor zamanlarda omuz omuza duran milletlerin, bölgenin ortak geleceğini ve güvenlik mimarisini bölgesel sahiplenme ve dayanışma anlayışıyla inşa etme iradesinin somut bir tezahürü olan bu anlaşmanın, ülkeler ve coğrafya için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

MEKKE ORTAK SAVUNMA ANLAŞMASI NELERİ KAPSIYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in imzaladığı anlaşmada kritik maddeler yer alıyor.

Anlaşmaya göre ittifakın herhangi bir üyesine yapılacak saldırı, diğer iki ülkeye de yapılmış sayılıyor.

ANLAŞMA HERHANGİ BİR ÜLKEYİ HEDEF ALMIYOR

Yetkililer, Mekke Anlaşması'nın tamamen savunma amaçlı olduğunun, herhangi bir ülkeyi hedef almayacağının altını çiziyor.

Külfet paylaşımı ve ortak güvenlik anlayışı temelinde bölgesel ve küresel barış, istikrar, refahın korunması gibi taahhütlerin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Bu hedef “savunma odaklı iş birliği” olarak özetleniyor.

AMAÇ CAYDIRICILIĞI GÜÇLENDİRMEK

Herhangi bir saldırganlık eylemine karşı kolektif caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçlayan anlaşma, üç devletten herhangi birine yönelik herhangi bir silahlı saldırının, hepsine yönelik bir saldırı olarak kabul edilmesini öngörüyor.

Üç ülkenin birbirlerinin güvenliğini desteklemesi, savunma ve askeri alanlarda işbirliği yapmasına odaklanılıyor.

Yetkililerin aktardığına göre herhangi bir ittifak veya anlaşmadan kopuş anlamına gelmeyen Mekke Anlaşması, mevcut müttefiklik ilişkilerini tamamlayarak bölgesel güvenliği güçlendiriyor ve diğer bölge ülkelerinin katılımına açık bir işbirliği zemini oluşturuyor.