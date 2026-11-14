Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitler için taziye mesajı
14.11.2026 14:23
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'daki helikopter kazasında şehit olan askerlerin ailelerine taziye mesajı gönderdi.
12 Kasım saat 18.45 sıralarında 2'nci Kara Havacılık Alayı'na ait S-70 tipi helikopter, kalkıştan kısa süre sonra henüz bilinmeyen nedenle Malatya'da Yeşilyurt'a bağlı Samanköy Mahallesi'nde düştü.
Helikopterde bulunan Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen, Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar, Uçak/Helikopter Teknisyen Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir ve Uçak/Helikopter Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder şehit oldu.
TAZİYE MESAJI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da şehit askerlerin ailelerine taziye mesajı gönderdi.
Erdoğan, başsağlığı mesajı göndererek taziye dileklerini iletti.