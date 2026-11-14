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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitler için taziye mesajı

14.11.2026 14:23

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitler için taziye mesajı
Anadolu Ajansı
AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'daki helikopter kazasında şehit olan askerlerin ailelerine taziye mesajı gönderdi.

12 Kasım saat 18.45 sıralarında 2'nci Kara Havacılık Alayı'na ait S-70 tipi helikopter, kalkıştan kısa süre sonra henüz bilinmeyen nedenle Malatya'da Yeşilyurt'a bağlı Samanköy Mahallesi'nde düştü.

 

Helikopterde bulunan Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen, Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar, Uçak/Helikopter Teknisyen Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir ve Uçak/Helikopter Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder şehit oldu.

 

TAZİYE MESAJI

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da şehit askerlerin ailelerine taziye mesajı gönderdi.

 

Erdoğan, başsağlığı mesajı göndererek taziye dileklerini iletti.

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