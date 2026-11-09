Dalgalı denizde boğulma tehlikesi geçiren kadını Sahil Güvenlik kurtardı

Olay, dün ilçedeki Akdeniz Mahallesi açıklarında meydana geldi. Kuvvetli rüzgara rağmen dalgalı denize giren bir kadının çırpınmaya başladığını gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Bot ile bölgeye ulaşan ekipler, boğulmak üzere olan kadını halata bağlı can simidiyle kurtardı.

O anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Kıyıya çıkarılan kadın, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.