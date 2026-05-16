Daltonlar çetesine operasyon: 10 şüpheli tutuklandı
16.05.2026 10:20
Son Güncelleme: 16.05.2026 10:30
Gözaltına alınanlardan ikisi adli kontrolle serbest kaldı. (Foto: Arşiv)
Daltonlar çetesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı.
Muğla merkezli beş ilde Daltonlar suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı, iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 12 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 10'u çıkardıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
NE OLMUŞTU?
Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 12 Mayıs'ta Daltonlar suç örgütüne yönelik operasyon düzenlenmişti.
Ekiplerce suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma, nitelikli yağma, silahla mala zarar verme, kasten öldürmeye teşebbüs ve tehdit suçları kapsamında Muğla merkezli İstanbul, Ankara, Antalya ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 zanlı gözaltına alınmış, zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada suç unsurları ele geçirilmişti.