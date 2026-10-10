Daltonlar ve Şapkalılar çetelerine operasyon: 20 tutuklama

Ankara merkezli 14 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 31 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında Daltonlar ve Şapkalılar çeteleriyle bağlantılı kişilerin de bulunduğu şüphelilerden 20'si tutuklandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni nesil suç örgütlerinin faaliyetlerine yönelik çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında Ankara merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda toplam 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

DALTONLAR VE ŞAPKALILAR ÜYELERİ DE YAKALANDI

Gözaltına alınanlar arasında, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir iş yerine uzun namlulu silahla ateş açılması olayına karıştığı belirtilen Daltonlar çetesi üyeleri ile Keçiören'de bir kişinin silahla yaralanması olayında yer aldığı öğrenilen Şapkalılar suç örgütü üyelerinin de bulunduğu bildirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 31 şüpheliden 20'si tutuklandı.