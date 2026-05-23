Damat kayınpederini öldürdü
23.05.2026 01:41
IHA
Niğde'de tartıştığı damadının birçok defa bıçakladığı B.E. hayatını kaybetti. Damat H.Y. gözaltına alındı.
Niğde'nin Sarıköprü Mahallesi'nde bir apartmanda H.Y. ile kayınpederi B.E. arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda H.Y, kayınpeder B.E'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalenin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan B.,E, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli H.Y. gözaltına alındı.