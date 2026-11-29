Dana tren raylarına girdi, ekiplere zor anlar yaşattı
29.11.2026 15:31
Son Güncelleme: 29.11.2026 15:31
IHA
Tren raylarına giren dana ekipleri peşine taktı.
Kocaeli'de tren raylarına giren dana, ekipleri peşine taktı. Raylar üzerinde kilometrelerce koşan dana, uzun uğraşlar sonucunda yakalandı.
IHA
Buradan da kaçmaya devam eden dana, demir yolu boyunca kilometrelerce koşarak ekiplere zor anlar yaşattı.
Yakalamak için uyuşturucu iğneler kullanan ekipler, uzun süren kovalamacanın ardından hayvanı yakalayarak demir yolundan çıkardı.
Kovalamaca sırasında kimse zarar görmezken, yakalanan hayvanın sahibine teslim edildiği öğrenildi.