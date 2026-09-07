Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret " suçundan soruşturma başlattığı feshedilen Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bugün ifade verecek. Davutoğlu'nun bugün saat 15:00'te Ankara Adliyesine gitmesi bekleniyor.

Davutoğlu'nun ifadeye çağrılma nedeni "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlaması. Başsavcılık, 2021 yılında Bingöl'de kaydedilen bir görüntüde sarf ettiği sözler nedeniyle soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, sosyal medya platformlarında dolaşıma sokulan ve Cumhurbaşkanına hakaret içerdiği değerlendirilen ifadelerin yer aldığı paylaşımlarla ilgili resen inceleme yapıldığı belirtilmişti. Açıklamada, "Yapılan inceleme neticesinde, feshedilen Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 299/1. maddesinde düzenlenen 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçu kapsamında soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde titizlikle sürdürülmektedir." ifadeleri kullanılmıştı.