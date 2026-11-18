Gemlik Körfezi'nde su altı dalış ekibi tarafından 5 ila 30 metre derinlikler arasında yeniden müsilaj (deniz salyası) görüntülendi.

Gemlik Narlı ile Kapaklı arasında gerçekleştirilen dalışta müsilajın varlığı belgelenirken, 5 metrede başlayan müsilajın 30 metreye kadar indiği ve özellikle 10 metreden sonra yoğunlaştığı kaydedildi.

Gemlik Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Dalarel, balıkçılardan gelen görüntülerin çok üzücü olduğunu söyledi. Gemlik Körfezi'nde tekrar müsilajın başladığını aktaran Dalarel, balık yerine ağlarla müsilaj çektiklerini, balıkçıların yine büyük bir kabusla karşı karşıya kaldığını kaydetti.

Ağları denizden zor çıkardıklarını, makine ve ekipmanların zarar gördüğünü vurgulayan Dalarel, 10 ila 20 metre derinlikte yoğun görülen müsilaj nedeniyle balığa ulaşamadıklarını anlattı.

Balık umuduyla Marmara Denizi'ne açılan balıkçıların tümden zararla döndüğünü belirten Dalarel, "Balık zaten yakalayamıyoruz. Aksine ağlar müsilajla kaplanıyor. Yaktığımız mazot, işçilerin parası, emeğimiz bir tarafa uğradığımız teknik hasar bizi zor durumda bırakıyor." dedi.

“KORKTUĞUMUZ MÜSİLAJ YENİDEN BAŞLADI”

Marmara Denizi üzerine yaptığı bilimsel çalışmalarla tanınan Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, "Korktuğumuz müsilaj yeniden başladı. Paşalimanı Adası ve Erdek Körfezi ile Gemlik Körfezi'nden ürkütücü görüntüler geldi." ifadesini kullandı.

Marmara'nın her yerinden balıkçıların aradığını "Hocam ağları çekemiyoruz, balık yerine müsilaj tutuyoruz." diye dert yandığını vurgulayan Sarı, şunları kaydetti:

"Aklım Marmara'da ama ben COP31 için Antalya'dayım. Müsilaj deniz suyu sıcaklığındaki artış, deniz şartlarındaki durağanlık ve kirlilik yükünün ortak tetiklemesiyle ortaya çıkıyor. Genellikle sonbaharda oluşuyor, kış boyunca derinlerde sürüyor ve bazen ilkbahar-yaz aylarında yüzeye çıkıyor. Yüzeye çıkınca herkes korkuyor, çıkmazsa görmezden gelmeye devam. Bakın iklim değişikliğine bağlı sıcaklık artışını şimdilik durduramıyoruz. İşte COP31'de yoğun müzakerelerle uyum kapasitesini artırmaya, önlem almaya yönelik kararlar oluşturulmaya çalışılıyor. Yani hızlı bir sonuç alma şansımız yok bu alanda."

“MARMARA DENİZİ KİRLENMEYE DEVAM EDİYOR”

Marmara Denizi'nin ikili ve kararlı su yapısının müsilaj oluşumuna zemin hazırladığını ancak son yıllarda rüzgar hız ve yönlerinde ortaya çıkan değişimlerin de müsilaj oluşumunda etkili olduğunu belirten Sarı, "Yani iki parametre zaten kontrol dışı. Kontrol edebileceğimiz kirlilik yükünün azaltılması konusunda tüm tarafların iyi niyetli söylemine rağmen güçlü bir ilerleme yok. Yani Marmara Denizi kirlenmeye devam ediyor. Herkes bir başkasını suçlayarak işin içinden sıyrılmaya çalışıyor. Oysa merkezi yönetim, yerel yönetim, özel sektör, sivil toplum, üniversiteler yani hepimiz birlik olmadan bu işin üstesinden gelme şansımız yok." dedi.

Sarı, müsilajın bu sene tam da COP31 müzakereleri esnasında ortaya çıktığını dile getirerek, "Gelin hep birlikte Marmara Denizi Eylem Planı'nı yenileyelim. Tüm ayrılıklarımızı, aykırı fikirlerimizi Marmara'yı temizleyinceye kadar bir kenara koyalım. Denizimizi kurtaralım. Dünyaya bir iyi uygulama örneği, kirlilikten kurtarılmış bir deniz hikayesi sunalım. Unutmayın! Marmara Denizi, Akdeniz denizler sisteminin kalbidir. Kalp durursa, vücut iflas ettiği gibi Marmara iyileşmeden Akdeniz denizler sistemini iyileştiremeyiz." ifadesini kullandı.