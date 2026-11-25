Müsilaj oluşumunu destekleyen en önemli etkenlerden birinin su sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi olduğunu belirten Prof. Dr. Büyükateş, "Su sıcaklıkları şu anda 18-19 derece civarında ve mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bunun yanı sıra yaklaşık iki buçuk, üç haftadır etkili olan lodos ve beraberindeki yağışlar da sistemin dinamiklerini etkiliyor. Yağışlarla oluşan yüzey akışı sonucunda azot ve fosfor gibi besin elementleri deniz ortamına taşınıyor. Uygun sıcaklık, ışık ve besin elementi şartları, fitoplanktonun fotosentetik aktivitesinin devam etmesini ve çoğalmasını destekliyor. Çevresel stres şartları altında bu organizmaların hücre dışına salgıladıkları organik maddeler bir araya gelerek müsilaj oluşumuna neden olabiliyor. Kurdele benzeri yapılar halinde gözlemlediğimiz bu oluşumlar, yüzeyden dip sularına kadar su kolonunun farklı derinliklerinde bulunabiliyor. Deniz şartları durgunlaştığında ise özellikle kıyı kesimlerinde ve limanlarda müsilaj birikimleriyle karşılaşmaya başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Müsilajın rüzgarın etkisiyle henüz deniz yüzeyinde yoğun olarak görülmediğine dikkat çeken Büyükateş, "Şu an için deniz yüzeyinde yoğun bir müsilaj birikimi görmüyoruz. Ancak su kolonunda oldukça yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Beklentimiz, meteorolojik şartların mevsim normallerine dönmesiyle birlikte su sıcaklıklarının düşmesi, artan bulutluluğa bağlı olarak ışıklanmanın azalması ve sistemin fiziksel ve biyolojik dinamiklerinin değişmesiyle müsilaj oluşumunun azalması ve sistemin yeniden dengeye kavuşması yönünde" diye konuştu.