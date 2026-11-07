Denizli'de 5 milyon TL'lik siber dolandırıcılık operasyonu, 8 tutuklama

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki nitelikli dolandırıcılık olaylarını aydınlatmak amacıyla çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, yaklaşık 5 milyon TL işlem hacmine sahip olduğu değerlendirilen dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı 12 şüpheli belirlendi.

İhbar ve takiplerin ardından ekipler, şüphelilere yönelik il merkezi ve ilçelerde bulunan araç, iş yeri ve ikamet adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 2 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet ruhsatsız tabanca, 47 adet fişek, 8 adet kartuş, 8 adet sentetik ecza hap, suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 milyon 2 bin 335 TL nakit para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 3’ü serbest bırakılırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Mahkemeye çıkarılan 8 şüpheli ise tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.