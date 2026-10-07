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Denizli'de deprem oldu

07.10.2026 07:48

Denizli'de deprem oldu
NTV

AFAD duyurdu.

NTV - Haber Merkezi
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Denizli'nin Honaz ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem oldu.

Denizli'de sabah saatlerinde deprem oldu.

 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Denizli'nin Honaz ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

 

Saat 06.26'da meydana gelen deprem 13,69 kilometre derinlikte gerçekleşti.

 

Sosyal medyada vatandaşlar, depremin sarsıntısına uyandıklarını dile getirdi.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Kaynak: Afad
LokasyonTarih/SaatEnlemBoylamDerinlikŞiddet
Honaz (Denizli)07 Ekim 2026 06:4137.777329.40687.001.10
Akçadağ (Malatya)07 Ekim 2026 06:3738.458338.01887.001.40
Honaz (Denizli)07 Ekim 2026 06:3237.718729.49657.001.50
Honaz (Denizli)07 Ekim 2026 06:2637.773229.415013.693.80
Honaz (Denizli)07 Ekim 2026 06:0537.768529.438214.022.10
Yeşilyurt (Malatya)07 Ekim 2026 06:0238.132038.41707.022.60
Honaz (Denizli)07 Ekim 2026 05:5637.771829.422815.403.90
Saimbeyli (Adana)07 Ekim 2026 05:4437.787236.17976.961.60
Sumbas (Osmaniye)07 Ekim 2026 05:4337.718836.09127.031.00
Şenkaya (Erzurum)07 Ekim 2026 05:4140.518042.40836.941.40
Ege Denizi - İzmir Körfezi - [01.60 km] Urla (İzmir)07 Ekim 2026 05:2138.330826.686015.231.20
Simav (Kütahya)07 Ekim 2026 05:1639.268028.91887.000.90
Yakutiye (Erzurum)07 Ekim 2026 04:4439.910841.278711.971.20
Ege Denizi07 Ekim 2026 04:3735.234026.17227.422.20
Şenkaya (Erzurum)07 Ekim 2026 04:1540.690742.31137.002.70
Ege Denizi - [155.37 km] Datça (Muğla)07 Ekim 2026 04:1435.441226.678018.162.70
Ege Denizi - [70.86 km] Ayvacık (Çanakkale)07 Ekim 2026 04:0239.504225.24278.491.80
Yeşilyurt (Malatya)07 Ekim 2026 04:0038.216238.14477.000.90
Ege Denizi - [163.62 km] Datça (Muğla)07 Ekim 2026 03:5235.405726.56477.612.80
Saimbeyli (Adana)07 Ekim 2026 03:4637.761236.11857.071.60
Ege Denizi - [136.89 km] Datça (Muğla)07 Ekim 2026 03:1835.512727.01088.912.50
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