Denizli'de uyuşturucu satıcılarına operasyon, 7 kişi tutuklandı

Denizli ’de uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcıları ve organizasyonlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen sokak satıcıları ve uyuşturucu organizasyonlarına yönelik operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 11 şüpheli yakalanırken, şüphelilerin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ile çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 15 parça halinde toplam 13 bin 382 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid uç maddesi, 2 bin 47 adet sentetik ecza hap, 440 gram skunk, 14 parça halinde toplam 30,2 gram metamfetamin, 2,15 gram kokain, 0,23 gram eroin ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçlarından adli makamlara sevk edilen 11 şüpheliden 7 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2 şüpheli hakkında adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 2 şüphelide serbest kaldı.