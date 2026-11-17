Depremde bacağını kaybetti, futbol hayalinden vazgeçmedi
17.11.2026 10:16
Son Güncelleme: 17.11.2026 10:36
Kahramanmaraş merkezli deprem 6 Şubat 2023'te meydana geldi.
Hatay'da 6 Şubat depremlerinde babasını kaybettiği apartmanın enkazından 45. saatte kurtarılan ve sol bacağına takılan protezle yaşamak zorunda kalan 16 yaşındaki Tuğba Akın, lisanslı futbolcu oldu.
Antakya ilçesinde ailesiyle yaşadığı Irmak Apartmanı'nın, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılması sonucu enkaz altında kalan Tuğba Akın, 45 saat sonra kurtarıldı. Annesi ve iki ablası enkazdan yaralı olarak çıkarılırken, babası Ahmet Akın yaşamını yitirdi.
Enkazda aldığı yaralar ve kaburga zedelenmesi nedeniyle İzmir ve Adana'daki hastanelerde yaklaşık 10 ay tedavi gören Tuğba Akın'ın, sol bacağı dizinden ampute edildi.
Akın'a daha sonra protez takıldı. Protezle yürümeye alışan Akın önce okula, ardından da çok sevdiği futbola başladı.
Adana Ampute Engelliler Spor Kulübüne kaydolan Akın, Ampute Futbol 2. Lig ekibinde futbol eğitimi almaya başladı. Antrenör Murat Kaya'nın desteğiyle antrenmanlara katılan genç sporcunun lisansı çıkarıldı.
Enkazdan 45. saatte kurtarılan ve sol bacağına takılan protezle yaşamak zorunda kalan 16 yaşındaki Tuğba Akın, lisanslı futbolcu oldu.
Lise öğrencisi Tuğba Akın, depremde bacağını kaybettiğini ancak hayallerini kaybetmediğini belirterek futbola devam etmek istediğini ve sahada olmanın kendisine güç verdiğini ifade etti.
Eğitimini sürdürürken sporu da bırakmayı düşünmediğini dile getirdi.
“MİLLİ FUTBOLCU OLMAK İSTİYORUM”
Bacağına protez takıldıktan sonra çok sevdiği futbola başladığını anlatan Akın, "Lisanslı futbolcu olmak beni çok mutlu etti. Milli futbolcu olmak istiyorum bu yüzden antrenmanları hiç kaçırmıyorum." dedi.
Murat Kaya ise Akın'ın özel bir sporcu olduğunu, antrenmanlarını hiç kaçırmadığını, Türkiye'de yeni oluşan kadın ampute futbol takımı için Akın'ı hazırladıklarını, onu milli sporcu yapacaklarını dile getirdi.