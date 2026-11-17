Lise öğrencisi Tuğba Akın, depremde bacağını kaybettiğini ancak hayallerini kaybetmediğini belirterek futbola devam etmek istediğini ve sahada olmanın kendisine güç verdiğini ifade etti.

Eğitimini sürdürürken sporu da bırakmayı düşünmediğini dile getirdi.

“MİLLİ FUTBOLCU OLMAK İSTİYORUM”

Bacağına protez takıldıktan sonra çok sevdiği futbola başladığını anlatan Akın, "Lisanslı futbolcu olmak beni çok mutlu etti. Milli futbolcu olmak istiyorum bu yüzden antrenmanları hiç kaçırmıyorum." dedi.

Murat Kaya ise Akın'ın özel bir sporcu olduğunu, antrenmanlarını hiç kaçırmadığını, Türkiye 'de yeni oluşan kadın ampute futbol takımı için Akın'ı hazırladıklarını, onu milli sporcu yapacaklarını dile getirdi.