Derbide "Yalana kırmızı kart" mesajı

Süper Lig'in 31'inci haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçında futbolcular dezenformasyonla mücadele mesajı verdi. İki takımın oyuncuları sahaya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 'nın hazırladığı “Yalana Kırmızı Kart! Doğru Bilgi, Güçlü Toplum” ve "Etkileşime değil, gerçeğe inan! Dezenformasyona dur de!" yazılı pankartlarla çıktı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran , maçın ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında iki kulübe teşekkür edip "Manipülasyondan uzak bir gelecek için hepimize görev düşüyor." dedi.

Duran, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Sahadaki rekabeti anlamlı bir farkındalıkla taçlandıran ülkemizin iki köklü spor kulübü Galatasaray’a ve Fenerbahçe'ye yürekten teşekkür ediyorum.

Bugün yeşil sahada açılan bu pankartlar, sadece birer slogan değil; özellikle dijital dünyadaki güvenliğimiz için de önemli birer mesaj.

Etkileşim tuzağına düşmeden, bilginin kaynağını sorgulayarak; dezenformasyona hep birlikte 'dur' diyelim. Unutmayalım ki; gerçeğin peşinde, manipülasyondan uzak bir gelecek için hepimize görev düşüyor."