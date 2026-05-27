Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti
27.05.2026 08:54
Anadolu Ajansı
Bahçeli, Alparslan Türkeş'in mezarına karanfil bıraktı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı namazının ardından MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti.
MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret eden Devlet Bahçeli, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Türkeş'in mezarına karanfil bıraktı, bakır ibrikle kabre su döktü.
Ziyaretin ardından Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'na geçen Bahçeli, partililerle bayramlaştı, vakıf temsilcileriyle sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.