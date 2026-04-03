Devlet Bahçeli, "'Terörsüz Türkiye', Türkeş'in iç barış ülküsünün gerçeğe dönüşmesidir"

Bahçeli, partisinin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in 29. vefat yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Merhumu rahmet ve saygıyla anan Bahçeli, Türkeş'in, Türk milliyetçiliği fikrini kurumsallaştırarak geniş kitlelere ulaştıran, onu bir siyasi proje haline getirip yurdun dört köşesine hatta sınırların ötesine yayan büyük bir fikir, dava ve devlet adamı olduğunu belirtti.

Açtığı ülkücü çığırın milli heyecan ve arzuları aynı şuurda topladığını ifade eden Bahçeli, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyetini ve Türk milletini korumak, güçlendirmek ve dünyada layık olduğu mertebeye ulaştırmak için milli bir görüş etrafında birleşilmesi gerektiğini savunan Türkeş, Türk milletinin tüm sorunlarından kurtuluşunun topyekun bir kalkınma ile mümkün olabileceğini söylemiştir. Merhum Türkeş Bey, Türk devlet ve siyaset hayatına derin izler bırakmış bir mücadele insanıdır. Fırtınalı yıllarda, zorlu şartlarda, sıkıntılı dönemlerde ilke ve ülkülerine cesaretle sahip çıkmış, duruşundan ve fikri tutarlılığından taviz vermemiştir. Hiçbir menfaat vaadine aldanmamış, yolundan dönmemiş, satanlardan, korkanlardan, terk edenlerden olmamıştır."

"HAYATINI ÜLKESİNE, MİLLETİNE VE ÜLKÜLERİNE ADAMIŞTIR"

Bahçeli, merhum Türkeş'in fani hayatını ülkesine, milletine ve ülkülerine adadığını, Türk milliyetçiliğinin çile ve mücadeleyle geçen tarihine yakından şahit ve müdahil olduğunu ifade etti.

Varlığı ile bu mücadeleye farklı bir anlam kazandırdığını vurgulayan Bahçeli, Türkeş'in, Türk milliyetçiliği davasının bugüne uzanan şerefli geçmişindeki en önemli şahsiyetlerinden olduğuna dikkati çekti.

Türkeş'in, tarihten ilham alarak gözlerini geleceğin ufkuna diktiğini vurgulayan Bahçeli, "O, 'Emanet olunan davayı kucakladım. Hiç arkama bakmadan, tereddütsüz, hiçbir şeye aldırmadan yürüyorum.' sözleri ile büyük Türk milletinin elden ele taşınan mukaddes emanetini, nesilden nesle aktarma kararlılığını göstermiştir." ifadelerini kullandı.

“TEHDİT VE TEHLİKELER KARŞISINDA ZAAF GÖSTERMEMİŞTİR”

MHP Genel Başkanı Bahçeli, merhum Türkeş'in, Türk milliyetçiliğini "Türk milletini sevmek ve onu yükseltmek" ülküsü olarak nitelendirdiğini ve ömrünü bu gayeye hizmetle geçirdiğini vurguladı.

"Tutarlı hayat çizgisiyle, tavizsiz duruşuyla davamızın onuruna leke düşürmemiş, tehdit ve tehlikeler karşısında zaaf göstermemiştir." ifadesini kullanan Bahçeli, büyük bir mücadele, engin bir gönül ve ülkü insanı olan merhum Türkeş'in hayatını mukaddes davasına adadığının altını çizdi.

Bahçeli, şunları kaydetti:

"Haksızlık karşısında susmamış, geleceğin büyük Türkiye'sini planlamış ve bunu bıkmadan, usanmadan anlatmıştır. Ne mutlu ki Milliyetçi Hareket Partisi, ülkemizin her sorununa cevap verebilecek fikir, vizyon ve kadroları yetiştiren bir siyaset mektebi ve ekolü haline gelmiştir. Fikriyatımız ve siyasi mücadelemiz, aziz milletimizde ve mazlum gönüllerde karşılık bulmuştur. Merhum Türkeş Bey'in yaktığı meşale sönmeyecek, yaptığı zamanlar üstü çağrısı asla silinmeyecektir. Şanla, şerefle 57 yılı geride bırakan Milliyetçi Hareket Partisi, bugün dünden daha güçlü, daha gelişmiştir. Partimizin kurulduğu 1969'dan itibaren elde ettiğimiz birikim ve tecrübeler, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın inşa ve ihya müjdesi haline gelmiştir. Merhum Türkeş, 'Türk milletinin büyük ve şanlı mazisine layık bir istikbal meydana getirme davası' olarak ifade ettiği Türk milliyetçiliği davasını, 'Türklük gurur ve şuuru ile İslam ahlak ve faziletini' bir potada eriten bir manevi temele dayandırmıştır.

Türkeş, Milliyetçi Hareket'in temel felsefesini 'insan sevgisi' olarak belirlemiş 'gerçek milliyetçiliğin, milleti meydana getiren her insanı hiçbir ayrım yapmaksızın aynı derecede sevmek' olduğunu savunarak, milli birlik ve beraberliğimizin temelini kuvvetlendirmiştir. Türk milletinin en büyük gücünün, tarih boyunca gösterdiği birlik ve dayanışma olduğunu vurgulayarak Peygamber Efendimizin 'Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır.' sözünü sıkça tekrar etmiştir. Ona göre 'Türk milletinin kutlu güç kaynaklarından biri birlik, beraberlik ve iç barış ülküsüdür.' Onun 'iç barış ülküsü' tabiri, Türkiye'deki her türlü fitne, tefrika ve ayrılık hareketine karşı çağları aşan bir panzehir hüviyetindedir. Bugün büyük bir toplumsal kabule mazhar olan Terörsüz Türkiye vizyonu, 'iç barış ülküsü'nün gerçeğe dönüşmesidir. Türkeş'i gerçek manada anmak, hatırasını yad etmek, onu doğru anlamaktan, ülküsünü ve fikirlerini bütünüyle korumaktan, eserlerine ve emanetine yüksek bir şuurla sahip çıkmaktan geçer. Merhum Türkeş Bey'in iki kutlu emaneti olan Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkü Ocakları, emin ve ehil ellerde bugün milletimizin istikbal ve istiklal güvencesidir."

Milliyetçi ülkücü hareketin aynı ilkelerle yolunda yürümeye devam edeceğini vurgulayan Bahçeli, "Başbuğumuzun vizyonu doğrultusunda Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı olarak milli özlem ve hedeflerimize kararlı adımlarla ulaşmak, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nda lider ülke ve süper güç Türkiye'yi inşa etmek gayretindeyiz." ifadelerini kullandı.