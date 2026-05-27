Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP ) Genel Başkanı Devlet Bahçeli , "Ülkücü Şehitleri Anma Günü" dolayısıyla Ankara'da Kızılcahamam Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

“ÜLKÜCÜ İÇİN MAKAM EMANETTİR”

Bahçeli, burada yaptığı konuşmada “Şehadet bizim inancımızda tükeniş değil diriliştir. Şehitlerimiz zulmün karşısında dağ gibi duruşu ve dosdoğru yaşayışı ile hepimize örnek olan yiğitlerdir. Ülkücü için makam hakkı verilecek bir emanettir.” dedi.

Devlet Bahçeli, “27 Mayıs; ülkücü şehitlerimizin huzurunda; üstlendiğimiz vazifeleri, taşıdığımız ünvanların ardında nasıl büyük bedeller nasıl ağır çileler nasıl mübarek fedakarlıklarda bulunduğunun yeniden hatırladığımız kutlu bir muhasebe günüdür.” diye konuştu.

“MİLLİ BEKAMIZI SON NEFESİMİZE DEK GÖZETECEĞİZ”

Bahçeli “Şehitlerimiz huzurunda bir daha ilan ediyorum; MHP olarak milletimizin birlik ve beraberliğini, düzenini, milli beka ve maneviyatımızı son nefesimize dek gözeteceğiz. Türk birliğine, Türk milliyetçiliğinin son kalesi sıfatıyla ilelebet sahip çıkacağız.” ifadelerini kullandı.

"Şehitlerimiz geride kalanlarımızın omuzlarına miras, yokuşlu yollarına miğfer, karanlık zamanlarda ise mukaddes meşale olarak parlamaktadır." diyen Devlet Bahçeli şöyle devam etti:

“Ülkücü şehitlerimiz de böyledir duruşlarıyla gencecik ömürlerini aşan binlerce genç kardeşimizin yüreğinden taşan ocaklarımızda da dua dua çoğalan emanetleri ile nesilden nesile büyüyen iman ellerimiz aziz milletimize vakfe edilmiş bir iradenin abidileşmiş isimleridir. Milliyetçi ülkücü hareket içinde alınan her görev; bir gösteriş hikayesi değil hesabı önce Allah'a sonrasında aziz milletimize ve hatıraları ile mukaddes şehitlerimize verilecek ağır bir mesuliyettir.”