Devlet Bahçeli'den çerçeve yasa yorumu: Doğrusu ben de beklemiyordum

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP ) Genel Başkanı Devlet Bahçeli , terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

MHP lideri, çerçeve yasanın 467 oyla Meclis'ten geçmesi için "Doğrusu 467 rakamını ben de beklemiyordum." sözleriyle değerlendirdi.

Bahçeli, "Bu düzeyde bir kabul toplumsal mutabakatın genişlemesine ve dayanışmanın güçlenmesine vesile oldu. Bu süreci fevkalade güçlü kılan bir husustur." ifadelerini kullandı.

"SÜREÇ KAYNAŞMAYA VESİLE OLDU"

Habertürk'ün sorularını yanıtlayan Bahçeli, sürecin kaynaşmaya vesile olduğunu söyledi.

Partisinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan teşkilatlarının halk ile her zaman temas halinde olduğunu söyleyen Bahçeli, "Oradaki aşiret liderleri, kanaat önderleri ve toplumun farklı kesimlerinden partimize akın akın ziyaretler gerçekleşti." diye konuştu.

MEKKE SAVUNMA İTTİFAKI

Mekke Anlaşması'nı da değerlendiren Bahçeli, anlaşmanın çok önemli olduğunu söyledi.

Müslüman ülkelerin nüfusları ve yerlatı kaynaklarıyla dikkat çektiğini anlatan Bahçeli, "Ancak sahip oldukları potansiyeli değerlendiremiyorlar. Batı karşısında bir lider ülke çıkaramıyorlar." dedi.

"Türkiye’nin liderliğinde bu çalışmalar yürütüldüğü takdirde bu durum bizi merkeze taşır, dünyada çok daha itibarlı hale getirir." diyen Bahçeli, "İslam dünyası da bundan büyük faydalar görür. Atılan adımlar önemli, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın yanı sıra diğer ülkelerle bu ittifak çok daha güçlü hale gelecektir." değerlendirmesini yaptı.

HÜKÜMET SİSTEMİ VE YENİ ANAYASA

Bahçeli hükümet sistemi ve yeni anayasa konusunda ise "Sistemin uygulamasına dair bazı noktaların gözden geçirilmesi önemlidir. Her şeyden evvel sistemin sağlıklı işlemesi için bir anayasaya ihtiyaç vardır." ifadelerini kullandı.