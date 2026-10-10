Devlet Bahçeli'den fon soruşturması açıklaması: Sonuç almadan suçlamak siyasi ihanet

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli , MHP Siyaset Okulu'nun dönem açılışına katıldı. Bahçeli burada gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

MHP lideri Bahçeli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasının hukuken sonuca bağlanmadan kişiler üzerinden suçlama yapılmasının yanlış olduğunu söyledi. "Herkesi suçlamayı siyasi marifet olarak kabul etmektedirler." diyen Bahçeli, bu durumun yanlış olduğunu ifade etti.

Bakanları suçlamanın, isimler üzerinden tahminler yürüterek yorumlarda bulunmanın "siyasi ihanet" olduğunu belirten Bahçeli, "Bu memlekete hizmet eden her insan eli öpülecek insandır. Suçlarken çok dikkatli olmalıyız." dedi. Bahçeli, "Bir suç varsa gereği yapılmalıdır." ifadesini de kullandı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Gazeteciler, Bahçeli'ye terörsüz Türkiye sürecindeki son durumu da sordu. Bahçeli, çalışmaların sağlıklı bir ortamda yürüdüğünü, sürecin artık bir devlet politikası haline geldiğini anlattı.

Sürece ilişkin hazırlanan çerçeve yasanın Meclis'ten yüksek bir kabul oranıyla geçtiğini anımsatan Bahçeli, bu kapsamda oluşturulacak kurulların faaliyetine başlaması gerektiğini belirtti.

Bu kurullarda bulunmak isteyenlere sorumluluk verilmesi gerektiğini işaret eden Bahçeli, "Barış sürecinde Siyasallaşma Koordinatörü, İmralı'da bulunan kişinin hakkıdır. Siyaseten şiddet kullanmaktan 27 Şubat 2026 tarihinde yapmış olduğu değerli açıklamalarını kabul ederek, toplum olarak tam destekle, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu politikasına devam etmelerini sağlamak lazımdır." dedi.