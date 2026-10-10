Devlet Bahçeli'den fon soruşturması açıklaması: Sonuç almadan suçlamak siyasi ihanet
10.10.2026 13:22
Son Güncelleme: 10.10.2026 13:31
"Bu memlekete hizmet eden her insan eli öpülecek insandır." diyen Bahçeli, bakanları suçlarken dikkatli hareket edilmesi gerektiğini söyledi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, fon soruşturmasının hukuken sonuca bağlanmadan suçlamalar yapılmasının yanlış olduğunu söyledi.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Siyaset Okulu'nun dönem açılışına katıldı. Bahçeli burada gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı.
MHP lideri Bahçeli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasının hukuken sonuca bağlanmadan kişiler üzerinden suçlama yapılmasının yanlış olduğunu söyledi. "Herkesi suçlamayı siyasi marifet olarak kabul etmektedirler." diyen Bahçeli, bu durumun yanlış olduğunu ifade etti.
Bakanları suçlamanın, isimler üzerinden tahminler yürüterek yorumlarda bulunmanın "siyasi ihanet" olduğunu belirten Bahçeli, "Bu memlekete hizmet eden her insan eli öpülecek insandır. Suçlarken çok dikkatli olmalıyız." dedi. Bahçeli, "Bir suç varsa gereği yapılmalıdır." ifadesini de kullandı.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ
Gazeteciler, Bahçeli'ye terörsüz Türkiye sürecindeki son durumu da sordu. Bahçeli, çalışmaların sağlıklı bir ortamda yürüdüğünü, sürecin artık bir devlet politikası haline geldiğini anlattı.
Sürece ilişkin hazırlanan çerçeve yasanın Meclis'ten yüksek bir kabul oranıyla geçtiğini anımsatan Bahçeli, bu kapsamda oluşturulacak kurulların faaliyetine başlaması gerektiğini belirtti.
Bu kurullarda bulunmak isteyenlere sorumluluk verilmesi gerektiğini işaret eden Bahçeli, "Barış sürecinde Siyasallaşma Koordinatörü, İmralı'da bulunan kişinin hakkıdır. Siyaseten şiddet kullanmaktan 27 Şubat 2026 tarihinde yapmış olduğu değerli açıklamalarını kabul ederek, toplum olarak tam destekle, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu politikasına devam etmelerini sağlamak lazımdır." dedi.
FON SORUŞTURMASI
Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:
- Fon konusu gündeme taşınır taşınmaz değişik yorumlar yapılmakta. Hukuken sonuca bağlanmadan sorgulamalar yapılarak herkesi suçlamayı siyasi marifet olarak kabul etmektedirler. Bu yanlış bir yoldur.
- Bakanlarımızı daha sonuç almadan böyle suçlamalar yöneltmek, isimlerinden kimler olduğunu tahmin ederek bazı yorumlar sunmak, siyasete ihanettir. Bu memlekete hizmet eden her insan eli öpülecek insandır. Suçlarken çok dikkatli olmalıyız. Bir suç varsa gereği yapılmalıdır.
- Biraz sabırla beklemekte fayda var. Televizyonlarda konuşmacı bulunan insanlarımızın bir konuya Türkiye'yi kilitlemeleri doğru değildir. Meclis ve yargı faaliyettedir.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ
- Terörsüz Türkiye çalışmaları sağlıkla yürümektedir. Türkiye önemli mesafeler katetmiştir. Terörsüz Türkiye artık bir devlet politikası haline dönüşmüştür. Meclis'te komisyonlar teşekkül etmiştir. Yasa çok yüksek bir oranda kabul görerek uygulamaya geçmiştir. Şimdi o yasa çerçevesinde bazı kurulların oluşturulması ve faaliyetine başlaması gerekmektedir.
- Terörle mücadelede geri dönüş yoktur. Bu ülkeyi seven her insan kardeşlik ruhuyla hareket etmelidir. Barış sürecinde Siyasallaşma Koordinatörü, İmralı'da bulunan kişinin hakkıdır. Siyaseten şiddet kullanmaktan 27 Şubat 2026 tarihinde yapmış olduğu değerli açıklamalarını kabul ederek, toplum olarak tam destekle, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu politikasına devam etmelerini sağlamak lazımdır."